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Протестувальники на Харківському шосе в Києві планують блокувати рух і ввечері

Протестувальники на Харківському шосе в Києві планують блокувати рух і ввечері

Київ • УНН

 • 14414 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Учасники акції протесту проти відключення від електропостачання будинку за адресою Харківське шосе, 19 та 19-А  планують блокувати Харківське шосе також і ввечері. Про це повідомив кореспондент УНН з місця події.

Деякі протестувальники наразі перебувають на мітингу вже понад 12 годин, всього ж акція протесту триває вже близько доби. Під вечір, коли закінчиться робочий день у більшості мешканців проблемних будинків, до акції має приєднатися більше людей.

Польової кухні у мітингувальників немає – учасники акції бігають на найближчу АЗС, щоб купити чай і зігрітися, деякі мешканці скандальної забудови беруть участь у акції разом з дітьми і навіть домашніми улюбленцями.

Рух транспорту обмежений частково. Мітингувальники пропускають лише спецтранспорт – машини "швидкої", служби газу тощо. Також вільно ходять по маршруту трамваї 22, 8 і 29. При цьому, зокрема, автобуси 45, 42 і 51 змінили маршрути слідування.

Більшість автомобілістів спокійно ставляться до ситуації і об’їжджають заблоковану ділянку дороги, але окремі учасники руху дуже агресивно вимагають пропустити їх, супроводжуючи вимоги нецензурною лайкою. Втім деяким автомобілістам вдається прорватися через кордон – окремі власники позашляховиків можуть об'їхати протестувальників по трамвайних коліях, а деяким просто вдається домовитися з учасниками мирної акції. Поліція звернулася до мітингувальників з проханням відкрити проїзд.

За словами організаторів акції, наразі проходять перемовини між балансоутримувачем будинків і представниками міста, зокрема владою Дніпровського району. Нарада, за їхніми словами, почалась о 9:30, тож протестувальники сподіваються, що рішення має бути знайдене вже протягом найближчої години.

Нагадаємо, у Києві сьогодні, 31 жовтня, із початку руху автобусів (05:20) перекритий рух автотранспорту мітингувальниками на Харківському шосе – "Мега сіті" в обидва напрямки. Заблоковано рух автобусних маршрутів №№ 42, 51, 45, 63, 115.

На місце направлено поліцію міста. Роботу автобусів маршрутів №№ 45, 51, 63 організовано:

• автобус №45 від Дарницької пл. до ст.м. "Дарниця";
• автобус №42 – до вул.Митрополита Шептицького;
• автобус №51 до ст.м. "Либідська";
• автобус №63 до ст.м. "Лісова";
• автобуси маршруту №115 до Контрактової пл.

А також з вул.Привокзальної автобусний маршрут №45 – до просп.Григоренка, автобусний маршрут №51 – до ст.м. "Чевоний хутір", маршрут № 63 – вул.Привокзальна – ст.м. "Червоний хутір".

Мешканці житлових будинків на Харківському шосе у Дніпровському районі столиці перекрили вулицю через відсутність електро- та водопостачання.

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