Протесты "желтых жилетов" во Франции: есть раненые и задержанные
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. По меньшей мере 8,3 тысячи человек приняли учатие в акции протеста "желтых жилетов". Об этом сообщает УНН со ссылкой на BFM.
По меньшей мере 8,3 тысячи человек вышли на улицы французских городов в субботу, 3,1 тыс. из них - в Париже, чтобы принять участие в акциях протеста "желтых жилетов".
В Париже было задержано 70 человек. Всего было проведено 6825 профилактических проверок.
Стоит также отметить, что протестующие жгли мусорные баки, а полиция применяла слезоточивый газ.
Со стороны демонстрантов, по крайней мере, один человек был ранен снарядом в лицо, а со стороны полиции, как минимум, двое полицейских были ранены
Напомним, в Ницце были арестованы 20 человек.
Напомним, сегодня, 23 марта, в Париже участники движения "желтых жилетов", несмотря на запрет французской полиции, вышли на антиправительственные акции протеста.