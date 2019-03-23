Протесты "желтых жилетов" во Франции: есть раненые и задержанные

По меньшей мере 8,3 тысячи человек вышли на улицы французских городов в субботу, 3,1 тыс. из них - в Париже, чтобы принять участие в акциях протеста "желтых жилетов".



В Париже было задержано 70 человек. Всего было проведено 6825 профилактических проверок.



Стоит также отметить, что протестующие жгли мусорные баки, а полиция применяла слезоточивый газ.



Со стороны демонстрантов, по крайней мере, один человек был ранен снарядом в лицо, а со стороны полиции, как минимум, двое полицейских были ранены



Напомним, в Ницце были арестованы 20 человек.



Напомним, сегодня, 23 марта, в Париже участники движения "желтых жилетов", несмотря на запрет французской полиции, вышли на антиправительственные акции протеста.