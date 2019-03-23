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Протесты "желтых жилетов" во Франции: есть раненые и задержанные

Киев • УНН

 • 15147 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. По меньшей мере 8,3 тысячи человек приняли учатие в акции протеста "желтых жилетов". Об этом сообщает УНН со ссылкой на BFM.  

Протесты "желтых жилетов" во Франции: есть раненые и задержанные

По меньшей мере 8,3 тысячи человек вышли на улицы французских городов в субботу, 3,1 тыс. из них - в Париже, чтобы принять участие в акциях протеста "желтых жилетов".

В Париже было задержано 70 человек. Всего было проведено 6825 профилактических проверок. 

Стоит также отметить, что протестующие жгли мусорные баки, а полиция применяла слезоточивый газ. 

Со стороны демонстрантов, по крайней мере, один человек был ранен снарядом в лицо, а со стороны полиции, как минимум, двое полицейских были ранены

Напомним, в Ницце были арестованы 20 человек.

Напомним, сегодня, 23 марта, в Париже участники движения "желтых жилетов", несмотря на запрет французской полиции, вышли на антиправительственные акции протеста. 

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