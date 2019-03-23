Протести "жовтих жилетів" у Франції: є поранені і затримані
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Щонайменше 8,3 тисячі людей взяли учать в акції протесту "жовтих жилетів". Про це повідомляє УНН з посиланням на BFM.
Щонайменше 8,3 тисячі людей вийшли на вулиці французьких міст в суботу, 3,1 тис. З них - в Парижі, щоб взяти участь в акціях протесту "жовтих жилетів".
У Парижі було затримано 70 осіб. Всього було проведено 6825 профілактичних перевірок.
Варто також відзначити, що учасники протесту палили сміттєві баки, а поліція застосовувала сльозогінний газ.
З боку демонстрантів, щонайменше, одна людина була поранена снарядом в обличчя, а з боку поліції, як мінімум, двоє поліцейських були поранені
Нагадаємо, в Ніцці були заарештовані 20 осіб.
Нагадаємо, сьогодні, 23 березня, в Парижі учасники руху "жовтих жилетів", незважаючи на заборону французької поліції, вийшли на антиурядові акції протесту.