Во Франции снова арестовывают участников протеста "желтых жилетов"

Несколько десятков активистов собрались возле станции метро Денферт-Рошро, где начнется марш в направлении базилики Сакре-Кер. Также группа демонстрантов собралась возле Трокадеро, где планируется сидячий протест.



Протестующие скандируют "Долой Макрона" и поют пародийные песни.

По данным штаба полиции Парижа, по состоянию на сейчас правоохранители задержали по меньшей мере 51 человек в ходе проверок в местах, где были объявлены собрание "желтых жилетов". В Ницце были арестованы 20 человек.

Отмечается, что сообщений об инцидентах или столкновения во время сегодняшних митингов правоохранители не получали.



Как сообщал УНН, премьер Франции отложил визит в Гайану из-за протестов "желтых жилетов" .



Ранее УНН сообщал, что правительство Франции признало свою неготовность к акции "желтых жилетов". Макрон обвинил участников протестов в Париже в уничтожении республики.