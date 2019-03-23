Во Франции снова арестовывают участников протеста "желтых жилетов"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Сегодня, 23 марта, в Париже участники движения "желтых жилетов", несмотря на запрет французской полиции, вышли на антиправительственные акции протеста. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BFM TV.
Несколько десятков активистов собрались возле станции метро Денферт-Рошро, где начнется марш в направлении базилики Сакре-Кер. Также группа демонстрантов собралась возле Трокадеро, где планируется сидячий протест.
Протестующие скандируют "Долой Макрона" и поют пародийные песни.
По данным штаба полиции Парижа, по состоянию на сейчас правоохранители задержали по меньшей мере 51 человек в ходе проверок в местах, где были объявлены собрание "желтых жилетов". В Ницце были арестованы 20 человек.
Отмечается, что сообщений об инцидентах или столкновения во время сегодняшних митингов правоохранители не получали.
Как сообщал УНН, премьер Франции отложил визит в Гайану из-за протестов "желтых жилетов" .
Ранее УНН сообщал, что правительство Франции признало свою неготовность к акции "желтых жилетов". Макрон обвинил участников протестов в Париже в уничтожении республики.