У Франції знову арештовують учасників протесту "жовтих жилетів"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Сьогодні, 23 березня, у Парижі учасники руху "жовтих жилетів", попри заборону французької поліції, вийшли на антиурядові акції протесту. Про це повідомляє УНН з посиланням на BFM TV.
Кілька десятків активістів зібралися поблизу станції метро Денферт-Рошро, де розпочнеться марш у напрямку базиліки Сакре-Кер. Також група демонстрантів зібралася поблизу Трокадеро, де планується сидячий протест.
Протестуючі скандують "Геть Макрона" та співають пародійні пісні.
За даними штабу поліції Парижу, станом на зараз правоохоронці затримали щонайменше 51 особу в ході перевірок в місцях, де були оголошені збори "жовтих жилетів". У Ніцці було заарештовано 20 осіб.
Зазначається, що повідомлень про інциденти чи сутички під час сьогоднішніх мітингів правоохоронці не отримували.
Як повідомляв УНН, прем'єр Франції відклав візит до Гайани через протести "жовтих жилетів".
Раніше УНН повідомляв, що уряд Франції визнав свою неготовність до акції “жовтих жилетів”. Макрон звинуватив учасників протестів в Парижі в знищенні республіки.