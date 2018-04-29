Протесты в Армении: протестующие заблокировали центр Еревана

Ожидается, что к колонне присоединится лидер оппозиции Никол Пашинян. Впереди выступает оркестр, протестующие бьют в барабаны и играют на духовых инструментах, несут национальные флаги. Автомобилисты встречают колонну приветственными гудками.

По словам участников шествия, они намерены пройти по центральным улицам и в 19:00 (18:00 мск) начать митинг на площади Республики.

С колонной перемещается также небольшое количество полицейских.

Как сообщал УНН, правящая Республиканская партия Армении (РПА) не выдвинет кандидата на пост премьер-министра Армении. Об этом заявил вице-спикер Национального Собрания Армении, член исполнительного органа РПА Эдуард Шармазанов.



Сегодня утром в стране возобновились протесты.