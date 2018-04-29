Протести в Вірменії: протестуючі заблокували центр Єревану
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Багатотисячна колона протестуючих вирушила з площі Франції і йде по проспекту Месропа Маштоца в Єревані. Про це повідомляє УНН з посиланням на РІА Новини.
Очікується, що до колони приєднається лідер опозиції Нікол Пашинян. Попереду виступає оркестр, учасники протесту б'ють в барабани і грають на духових інструментах, несуть національні прапори. Автомобілісти зустрічають колону вітальними гудками.
За словами учасників ходи, вони мають намір пройти центральними вулицями і о 19:00 (18:00 мск) почати мітинг на площі Республіки.
З колоною переміщається також невелика кількість поліцейських.
Як повідомляв УНН, правляча Республіканська партія Вірменії (РПВ) НЕ висуне кандидата на пост прем'єр-міністра Вірменії. Про це заявив віце-спікер Національних Зборів Вірменії, член виконавчого органу РПВ Едуард Шармазанов.
Сьогодні вранці в країні поновилися протести.