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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Протести в Вірменії: протестуючі заблокували центр Єревану

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Багатотисячна колона протестуючих вирушила з площі Франції і йде по проспекту Месропа Маштоца в Єревані. Про це повідомляє УНН з посиланням на РІА Новини.

Протести в Вірменії: протестуючі заблокували центр Єревану

Очікується, що до колони приєднається лідер опозиції Нікол Пашинян. Попереду виступає оркестр, учасники протесту б'ють в барабани і грають на духових інструментах, несуть національні прапори. Автомобілісти зустрічають колону вітальними гудками.

За словами учасників ходи, вони мають намір пройти центральними вулицями і о 19:00 (18:00 мск) почати мітинг на площі Республіки.

З колоною переміщається також невелика кількість поліцейських.

Як повідомляв УНН, правляча Республіканська партія Вірменії (РПВ) НЕ висуне кандидата на пост прем'єр-міністра Вірменії. Про це заявив віце-спікер Національних Зборів Вірменії, член виконавчого органу РПВ Едуард Шармазанов.

Сьогодні вранці в країні поновилися протести.

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