Протесты в Армении: к активистам присоединились военные

Также участники демонстраций в Армении договорились о графике проведения акций протестов.

Мирные акции гражданского неповиновения будут проводиться каждый день, начиная с 8:15 утра.



Кроме того, каждый вечер в 19:00 активисты будут собираться на площади Республики в Ереване независимо от того, кто и сколько человек будут задержаны полицией или арестованы.

Как сообщал УНН, 22 апреля в Ереване прошел митинг против бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, 17 апреля избранного премьер-министром.

По оценкам полиции, в нем приняли участие 35 000 человек, по оценкам оппозиции - 160000. Этот митинг стал самым массовым за 10 дней акций против Саргсяна, которого протестующие обвиняют в неэффективном управлении экономикой. Акции против премьера возглавил депутат парламента, глава оппозиционной фракции "Элк" Никол Пашинян.

Сегодня к активистам присоединились студенты и объявили стайка.