Протесты в Армении: премьер Саргсян прервал переговоры с главой оппозиции

"Политическая сила, которая получила на выборах 7-8%, не имеет права говорить от имени народа", - заявил Саргсян. Он назвал недопустимой разговор с ним "в таком тоне".

Премьер-министр Армении призвал к законности лидера оппозиции и покинул зал переговоров.

"То, что вы предлагайте - шантаж. Вы не можете шантажировать государство", - отметил он и вышел из гостиницы.

"Вы не представляете обстановку в республике", - в свою очередь заявил лидер оппозиции.

Заявленной целью переговоров была разрядка напряженности, которая сложилась в результате акций протеста, проводимых оппозицией в последние дни. Перед зданием отеля, где проходили переговоры, собрались митингующие, которые скандируют лозунги против Сержа Саргсяна.

Направляясь на переговоры, Пашинян заявил, что темой встречи "может быть только отставка премьера и мирный плавный переход власти".

Напомним, в Ереване уже несколько дней тысячи людей протестуют против назначения премьер-министром Сержа Саргсяна, который был президентом Армении 10 лет.

Протесты проходят и в других крупных городах Армении.

Перед окончанием полномочий Саргсяна конституция Армении была изменена, страна стала парламентской республикой, реальная власть перешла в руки главы правительства.



Участники протестов обвиняют Саргсяна в захвате власти в стране. Лидер протестующих, оппозиционный депутат Никол Пашинян объявил о "революционной ситуации" в Армении и начале "народной ненасильственной бархатной революции".