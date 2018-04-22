Протести у Вірменії: прем'єр Саргсян перервав переговори з главою опозиції
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Прем'єр Вірменії Серж Саргсян залишив переговори з лідером опозиції Ніколом Пашиняном. Зустріч відбувалась в готелі Marriott Armenia на площі Республіки, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Політична сила, яка одержала на виборах 7-8%, не має права говорити від імені народу”, — заявив Саргсян. Він назвав неприпустимою розмову з ним “в такому тоні”.
Прем’єр-міністр Вірменії закликав до законності лідера опозиції і покинув зал переговорів.
“Те, що ви пропонуйте — шантаж. Ви не можете шантажувати державу”, — зазначив він і вийшов з готелю.
“Ви не уявляєте обстановку в республіці”, — в свою чергу заявив лідер опозиції.
Заявленою метою переговорів була розрядка напруженості, яка склалася в результаті акцій протесту, що проводяться опозицією в останні дні. Перед будівлею готелю, де проходили переговори, зібралися мітингувальники, які скандують гасла проти Сержа Саргсяна.
Прямуючи на переговори, Пашинян заявив, що темою зустрічі “може бути лише відставка прем’єра і мирний плавний перехід влади”.
Нагадаємо, у Єревані вже кілька днів тисячі людей протестують проти призначення прем’єр-міністром Сержа Сарґсяна, який був президентом Вірменії 10 років.
Протести відбуваються і в інших великих містах Вірменії.
Перед закінченням повноважень Саргсяна конституція Вірменії була змінена, країна стала парламентською республікою, реальна влада перейшла в руки голови уряду.
Учасники протестів звинувачують Саргсяна в захопленні влади в країні. Лідер протестувальників, опозиційний депутат Нікол Пашинян оголосив про “революційну ситуацію” у Вірменії і початок “народної ненасильницької оксамитової революції”.