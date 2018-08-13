Протесты в Румынии: прокуратура призывает потерпевших обращаться с жалобами

"Было возбуждено расследование по факту преступления - оскорбительного поведения, злоупотребления служебным положением и халатного поведения на службе, учитывая контекст", - сказал Ионел Корбу.

Он призвал румынов обращаться с жалобами в полицию в Бухаресте.

Ионел Корбу также сказал, что опросят "всех, кто является свидетелем того, что они (жандармы – ред.) действовали вне служебных обязанностей".

"В расследование не будет никакого вмешательства", - заключил он.

Как сообщал УНН, 10 августа в Бухаресте столичная жандармерия применила спецсредства против митингующих. Около 400 человек пострадали. На демонстрацию, по данным СМИ, вышло около 100 тысяч человек.

После таких действий жандармов люди продолжают выходить на митинг и в последующие дни.