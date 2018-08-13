Протесты в Румынии: прокуратура призывает потерпевших обращаться с жалобами
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Прокуратура Бухареста инициирует расследование в отношении жестокого обращения с митингующими 10 августа и призывает потерпевших подавать жалобы. Об этом заявил первый прокурор военной прокуратуры Румынии Ионел Корбу, передает УНН со ссылкой на Digi24.
"Было возбуждено расследование по факту преступления - оскорбительного поведения, злоупотребления служебным положением и халатного поведения на службе, учитывая контекст", - сказал Ионел Корбу.
Он призвал румынов обращаться с жалобами в полицию в Бухаресте.
Ионел Корбу также сказал, что опросят "всех, кто является свидетелем того, что они (жандармы – ред.) действовали вне служебных обязанностей".
"В расследование не будет никакого вмешательства", - заключил он.
Как сообщал УНН, 10 августа в Бухаресте столичная жандармерия применила спецсредства против митингующих. Около 400 человек пострадали. На демонстрацию, по данным СМИ, вышло около 100 тысяч человек.
После таких действий жандармов люди продолжают выходить на митинг и в последующие дни.