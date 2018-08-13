Протести у Румунії: прокуратура закликає постраждалих звертатися зі скаргами
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Прокуратура Бухареста ініціює розслідування щодо жорстокого поводження з мітингувальниками 10 серпня і закликає потерпілих подавати скарги. Про це заявив перший прокурор військової прокуратури Румунії Іонел Корбу, передає УНН з посиланням на Digi24.
"Було порушено розслідування за фактом злочину - образливої поведінки, зловживання службовим становищем і халатної поведінки на службі, враховуючи контекст", - сказав Іонел Корбу.
Він закликав румунів звертатися зі скаргами у поліцію в Бухаресті.
Іонел Корбу також сказав, що опитають "всіх, хто є свідком того, що вони (жандарми - ред.) діяли поза межами службових обов'язків".
"У розслідування не буде ніякого втручання", - уклав він.
Як повідомляв УНН, 10 серпня у Бухаресті столична жандармерія застосувала спецзасоби проти мітингувальників. Близько 400 людей постраждали. На демонстрацію, за даними ЗМІ, вийшло близько 100 тисяч людей.
Після таких дій жандармів люди продовжують виходити на мітинг і в наступні дні.