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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Протести у Румунії: прокуратура закликає постраждалих звертатися зі скаргами

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Прокуратура Бухареста ініціює розслідування щодо жорстокого поводження з мітингувальниками 10 серпня і закликає потерпілих подавати скарги. Про це заявив перший прокурор військової прокуратури Румунії Іонел Корбу, передає УНН з посиланням на Digi24.

Протести у Румунії: прокуратура закликає постраждалих звертатися зі скаргами

"Було порушено розслідування за фактом злочину - образливої ​​поведінки, зловживання службовим становищем і халатної поведінки на службі, враховуючи контекст", - сказав Іонел Корбу.

Він закликав румунів звертатися зі скаргами у поліцію в Бухаресті.

Іонел Корбу також сказав, що опитають "всіх, хто є свідком того, що вони (жандарми - ред.) діяли поза межами службових обов'язків".

"У розслідування не буде ніякого втручання", - уклав він.

Як повідомляв УНН, 10 серпня у Бухаресті столична жандармерія застосувала спецзасоби проти мітингувальників. Близько 400 людей постраждали. На демонстрацію, за даними ЗМІ, вийшло близько 100 тисяч людей.

Після таких дій жандармів люди продовжують виходити на мітинг і в наступні дні.

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