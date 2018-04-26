Протесты в Никарагуа: число погибших возросло до 34 человек

Центр прав человека Никарагуа (CENIDH) отметил, что обнаружил новые тела погибших в столичном морге. Они принадлежат людям, которые ранее считались пропавшими без вести. Кроме того, несколько человек погибли из-за полученных во время протестов травмы. Последние официальные данные о погибших, обнародованные 20 апреля, говорят о 10 погибших.

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Акции протеста начались на прошлой неделе, поводом для них послужила реформа социального страхования. Она предусматривает повышение ставки взноса на социальное страхование до 22,5 процента для около 700 тыс. работников. Эскалация насилия охватила столицу страны Манагуа и другие города с 18 апреля. Нынешняя волна протестов стала самой масштабной за 11 лет президентства Даниэля Ортеги. Согласно данным национального Центра по правам человека, во время манифестаций жертвами насилия стали не менее 25 человек. Кроме того, по данным проправительственной телеканала Canal 4, погибли двое милиционеров, еще 121 получили ранения.

В воскресенье президент Даниэль Ортега заявил, что реформа будет отменена. В частности, речь идет об освобождении арестованных протестующих, ослабление давления на СМИ и начало политического диалога. Он отметил, что нужно будет “за столом переговоров работать над новым решением”, которое позволило бы улучшить систему пенсионного обеспечения. В настоящее время обстановка в стране нормализуется.

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Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли высказалась в поддержку участников массовых акций протеста в Никарагуа. Дипломат выступила с письменным заявлением уже после того, как президент страны пошел на уступки манифестантам, и ситуация в стране начала нормализоваться.

Напомним, двое сотрудников полиции Никарагуа погибли и 121 получили ранения в ходе беспорядков и акций протеста в стране на прошлой неделе.