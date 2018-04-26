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Протести у Нікарагуа: кількість загиблих зросла до 34 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Кількість загиблих за тиждень антиурядових протестів у Нікарагуа, які жорстко придушуються правоохоронцями, зросла до щонайменше 34 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Протести у Нікарагуа: кількість загиблих зросла до 34 осіб

Центр прав людини Нікарагуа (CENIDH) зазначив, що виявив нові тіла загиблих у столичному морзі. Вони належать людям, які раніше вважалися зниклими безвісти. Крім того, кілька осіб загинули через отримані під час протестів травми. Останні офіційні дані про загиблих, оприлюднені 20 квітня, говорять про 10 померлих.

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Акції протесту почалися минулого тижня, приводом для них послужила реформа соціального страхування. Вона передбачає підвищення ставки внеску на соціальне страхування до 22,5 відсотка для близько 700 тисяч працівників. Ескалація насильства охопила столицю країни Манагуа та інші міста з 18 квітня. Нинішня хвиля протестів стала наймасштабнішою за 11 років президентства Даніеля Ортеги. Згідно з даними національного Центру з прав людини, під час маніфестацій жертвами насильства стали не менше 25 осіб. Крім того, за даними проурядової телеканалу Canal 4, загинули двоє правоохоронців, ще 121 отримали поранення.

У неділю президент Даніель Ортега заявив, що реформа буде скасована. Зокрема, ідеться про звільнення арештованих протестувальників, послаблення тиску на ЗМІ та початок політичного діалогу. Він зазначив, що потрібно буде "за столом переговорів працювати над новим рішенням", яке дозволило б поліпшити систему пенсійного забезпечення. В даний час обстановка в країні нормалізується. 

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Постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі висловилася на підтримку учасників масових акцій протесту в Нікарагуа. Дипломат виступила з письмовою заявою вже після того, як президент країни пішов на поступки маніфестантам, і ситуація в країні почала нормалізуватися.

Нагадаємо, двоє співробітників поліції Нікарагуа загинули і 121 отримали поранення в ході безладів і акцій протесту в країні на минулому тижні.

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