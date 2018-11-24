Протесты во Франции: более 100 тысяч человек приняли участие в акциях, более 500 раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Около 106,3 тысяч человек приняли в субботу участие в акциях протеста, которые проводили “желтые жилеты” — недовольные повышением цен на автомобильное топливо. Об этом сообщил в субботу министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, выступая в прямом эфире телеканала BFM и ряда других СМИ страны, передает УНН.
“В акциях на территории страны в субботу, в разгар событий в середине дня, принимали участие 106,3 тысяч человек. Это значительно меньше, чем в предыдущую субботу, когда число участников приближалось к 244 тысячам. Всего манифестантами было проведено во Франции 1619 акций. Задержано и помещено под стражу 130 человек”, — сказал глава МВД.
“Мы хотим отметить, что акции манифестантов приняли в субботу несколько иной характер по стране. В частности, было отмечено гораздо большее число случаев блокирования торговых центров. Пострадавших было меньше”, — сказал Кастанер.
Он обратил внимание на “ужесточение характера ряда действий в ряде случаев”. В частности, в городе Вильфранш (юго-восток Франции) манифестанты забрасывали полицию и пожарных камнями.
“Жесткие действия наблюдались и в Париже, где в манифестации приняли участие активисты из крайне правых кругов. Но несмотря на это и благодаря умелым действиям сил правопорядка, число пострадавших минимальное для такой ситуации”, — сказал министр.