Протести у Франції: понад 100 тисяч осіб взяли участь в акціях, понад 500 поранених

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Близько 106,3 тисяч осіб взяли в суботу участь в акціях протесту, які проводили “жовті жилети” — незадоволені підвищенням цін на автомобільне паливо. Про це повідомив в суботу міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер, виступаючи в прямому ефірі телеканалу BFM і ряду інших ЗМІ країни, передає УНН.