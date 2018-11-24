Протести у Франції: понад 100 тисяч осіб взяли участь в акціях, понад 500 поранених

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Близько 106,3 тисяч осіб взяли в суботу участь в акціях протесту, які проводили “жовті жилети” — незадоволені підвищенням цін на автомобільне паливо. Про це повідомив в суботу міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер, виступаючи в прямому ефірі телеканалу BFM і ряду інших ЗМІ країни, передає УНН.

“В акціях на території країни в суботу, в розпал подій в середині дня, брали участь 106,3 тисяч осіб. Це значно менше, ніж в попередню суботу, коли число учасників наближалося до 244 тисяч. Всього маніфестантами було проведено у Франції 1619 акцій. затримано і поміщено під варту 130 осіб”, — сказав глава МВС.

“Ми хочемо відзначити, що акції маніфестантів взяли в суботу дещо інший характер по країні. Зокрема, було відзначено набагато більше число випадків блокування торгових центрів. Постраждалих було менше”, — сказав Кастанер.

Він звернув увагу на “посилення характеру ряду дій в ряді випадків”. Зокрема, в місті Вільфранш (південний схід Франції) маніфестанти закидали поліцію і пожежників камінням.

“Жорсткі дії спостерігалися і в Парижі, де в маніфестації взяли участь активісти з крайніх правих кіл. Але незважаючи на це і завдяки вмілим діям сил правопорядку, число постраждалих мінімальне для такої ситуації”, — сказав міністр.

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