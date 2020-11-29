Протесты в Беларуси: количество задержанных перевалило за 400 человек

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 10862 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 34878 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 62804 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 103443 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 108833 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 122539 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 155240 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 201932 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 196208 просмотра

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Протесты в Беларуси: количество задержанных перевалило за 400 человек

Протесты в Беларуси: количество задержанных перевалило за 400 человек

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. В воскресенье, 29 ноября, в Беларуси прошли традиционные акции протеста. Вчера было объявлен "Марш соседей". Силовики задержали уже более 400 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные правозащитного центра "Вясна".

По состоянию на 23:50 29 ноября известны имена по меньшей мере 405 задержанных на митингах по всей стране. Большинство задержаний — в Минске.

Задерживают и журналистов. В частности, в Минске задержали журналистку “Новаго Времени” Яну Трясло, пишет “Медиазона. Беларусь”.

Также вчера в Минске закрывали метро и были проблемы с мобильным интернетом. Сейчас метро открыли, связь восстановился.

Напомним, вчера в Беларуси прошел “Марш соседей”.

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