Протесты в Беларуси: количество задержанных перевалило за 400 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В воскресенье, 29 ноября, в Беларуси прошли традиционные акции протеста. Вчера было объявлен "Марш соседей". Силовики задержали уже более 400 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные правозащитного центра "Вясна".
По состоянию на 23:50 29 ноября известны имена по меньшей мере 405 задержанных на митингах по всей стране. Большинство задержаний — в Минске.
Задерживают и журналистов. В частности, в Минске задержали журналистку “Новаго Времени” Яну Трясло, пишет “Медиазона. Беларусь”.
Также вчера в Минске закрывали метро и были проблемы с мобильным интернетом. Сейчас метро открыли, связь восстановился.
Напомним, вчера в Беларуси прошел “Марш соседей”.