Протести у Білорусі: кількість затриманих перевалила за 400 осіб

Станом на 23:50 29 листопада відомі імена щонайменше 405 затриманих на мітингах по всій країні. Більшість затримань — у Мінську.

Затримують і журналістів. Зокрема, у Мінську затримали журналістку “Новага Часу” Яну Трусило, пише “Медиазона. Беларусь”.

Також вчора у Мінську закривали метро і були проблеми з мобільним інтернетом. Наразі метро відкрили, зв’язок відновився.

Нагадаємо, вчора у Білорусі пройшов “Марш сусідів”.