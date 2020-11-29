Протести у Білорусі: кількість затриманих перевалила за 400 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. У неділю, 29 листопада, в Білорусі пройшли традиційні акції протесту. Вчора було оголошено "Марш сусідів". Силовики затримали вже понад 400 людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані правозахисного центру "Вясна".
Станом на 23:50 29 листопада відомі імена щонайменше 405 затриманих на мітингах по всій країні. Більшість затримань — у Мінську.
Затримують і журналістів. Зокрема, у Мінську затримали журналістку “Новага Часу” Яну Трусило, пише “Медиазона. Беларусь”.
Також вчора у Мінську закривали метро і були проблеми з мобільним інтернетом. Наразі метро відкрили, зв’язок відновився.
Нагадаємо, вчора у Білорусі пройшов “Марш сусідів”.