Протести у Білорусі: кількість затриманих перевалила за 400 осіб

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Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. У неділю, 29 листопада, в Білорусі пройшли традиційні акції протесту. Вчора було оголошено "Марш сусідів". Силовики затримали вже понад 400 людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані правозахисного центру "Вясна".

Станом на 23:50 29 листопада відомі імена щонайменше 405 затриманих на мітингах по всій країні. Більшість затримань — у Мінську.

Затримують і журналістів. Зокрема, у Мінську затримали журналістку “Новага Часу” Яну Трусило, пише “Медиазона. Беларусь”.

Також вчора у Мінську закривали метро і були проблеми з мобільним інтернетом. Наразі метро відкрили, зв’язок відновився.

Нагадаємо, вчора у Білорусі пройшов “Марш сусідів”.

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