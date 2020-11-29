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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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4 марта, 01:40 • 62707 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 103418 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 108816 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 122530 просмотра

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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Протесты в Беларуси: количество задержанных приближается к 300

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. В воскресенье, 29 ноября, в Беларуси продолжаются традиционные акции протеста, сегодня объявлено "Марш соседей". Силовики задержали уже более 250 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные правозащитного центра "Вясна".

"По состоянию на 19:20 (по местному времени - ред.) сегодня известны имена не менее 250 задержанных на митингах по всей стране", - говорится в сообщении.

На данный момент в списке 278 фамилий. Большинство задержаний - в Минске.

Задерживают и журналистов. В частности, в Минске задержали журналистку "Новага Часу" Яну Трясло, пишет "Медиазона. Беларусь".

Также сегодня в Минске закрывали метро и были проблемы с мобильным интернетом. На данный момент метро открыли, связь восстановилась.

Напомним, сегодня в Беларуси проходит "Марш соседей".

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