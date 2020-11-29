Протесты в Беларуси: количество задержанных приближается к 300
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В воскресенье, 29 ноября, в Беларуси продолжаются традиционные акции протеста, сегодня объявлено "Марш соседей". Силовики задержали уже более 250 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные правозащитного центра "Вясна".
"По состоянию на 19:20 (по местному времени - ред.) сегодня известны имена не менее 250 задержанных на митингах по всей стране", - говорится в сообщении.
На данный момент в списке 278 фамилий. Большинство задержаний - в Минске.
Задерживают и журналистов. В частности, в Минске задержали журналистку "Новага Часу" Яну Трясло, пишет "Медиазона. Беларусь".
Также сегодня в Минске закрывали метро и были проблемы с мобильным интернетом. На данный момент метро открыли, связь восстановилась.
Напомним, сегодня в Беларуси проходит "Марш соседей".