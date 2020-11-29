Протести у Білорусі: кількість затриманих наближається до 300
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. У неділю, 29 листопада, в Білорусі тривають традиційні акції протесту, сьогодні оголошено "Марш сусідів". Силовики затримали вже понад 250 людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані правозахисного центру "Вясна".
"Станом на 19:20 (за місцевим часом - ред.) сьогодні відомі імена щонайменше 250 затриманих на мітингах по всій країні", - йдеться у повідомленні.
Наразі у списку 278 прізвищ. Більшість затримань - у Мінську.
Затримують і журналістів. Зокрема, у Мінську затримали журналістку "Новага Часу" Яну Трусило, пише "Медиазона. Беларусь".
Також сьогодні у Мінську закривали метро і були проблеми з мобільним інтернетом. Наразі метро відкрили, зв'язок відновився.
Нагадаємо, сьогодні у Білорусі проходить "Марш сусідів".