Протести у Білорусі: кількість затриманих наближається до 300

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. У неділю, 29 листопада, в Білорусі тривають традиційні акції протесту, сьогодні оголошено "Марш сусідів". Силовики затримали вже понад 250 людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані правозахисного центру "Вясна".

"Станом на 19:20 (за місцевим часом - ред.) сьогодні відомі імена щонайменше 250 затриманих на мітингах по всій країні", - йдеться у повідомленні.

Наразі у списку 278 прізвищ. Більшість затримань - у Мінську.

Затримують і журналістів. Зокрема, у Мінську затримали журналістку "Новага Часу" Яну Трусило, пише "Медиазона. Беларусь".

Також сьогодні у Мінську закривали метро і були проблеми з мобільним інтернетом. Наразі метро відкрили, зв'язок відновився.

Нагадаємо, сьогодні у Білорусі проходить "Марш сусідів".

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