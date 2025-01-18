Протест в Сербии: студенты требуют привлечь к ответственности виновных в трагедии на вокзале

В столице Сербии состоялся протест, который собрал десятки тысяч людей. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Участники акции демонстрации собрались перед зданием сербского общественного вещателя RTS, где минутой молчания почтили жертв трагедии в Нови-Саде.

Организаторами протеста стали студенты Белградского университета. Они выразили возмущение из-за отсутствия действий по расследованию обвала крыши железнодорожного вокзала в Нови-Саде, который унёс жизни 15 человек в ноябре прошлого года.

Студенты также выдвинули обвинения президенту Александру Вучичу и его правопопулистской партии SNS, обвинив их в коррупции. Впрочем власть отвергает все обвинения.

В течение нескольких недель молодежь из разных университетов страны, в частности Белграда, Крагуеваца и Нови-Сада, настаивала на обнародовании документов, касающихся строительства крыши вокзала. Однако их требования до сих пор остаются без ответа.

Напомним,

В ноябре прошлого года на железнодорожной станции в городе Нови-Сад обвалилась крыша, в результате чего погибли люди. На месте работали десятки спасателей и тяжелая техника.

Трагический обвал крыши на вокзале в Сербии: по меньшей мере 8 погибших