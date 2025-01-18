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Протест у Сербії: студенти вимагають притягнути до відповідальності винних у трагедії на вокзалі

Протест у Сербії: студенти вимагають притягнути до відповідальності винних у трагедії на вокзалі

Київ • УНН

 • 27721 перегляди

У Белграді десятки тисяч людей вийшли на протест через нерозслідувану трагедію на вокзалі в Нові-Саді. Студенти звинувачують владу в корупції та вимагають оприлюднення документів щодо будівництва даху, що обвалився.

У столиці Сербії відбувся протест, який зібрав десятки тисяч людей. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Учасники акції демонстрації зібралися перед будівлею сербського суспільного мовника RTS, де хвилиною мовчання вшанували жертв трагедії в Нові-Саді. 

Організаторами протесту стали студенти Белградського університету. Вони висловили обурення через відсутність дій щодо розслідування обвалу даху залізничного вокзалу в Нові-Саді, який забрав життя 15 людей у листопаді минулого року. 

Студенти також висунули звинувачення президенту Александру Вучичу та його правопопулістській партії SNS, звинувативши їх у корупції. Втім влада відкидає всі звинувачення. 

Протягом кількох тижнів молодь із різних університетів країни, зокрема Белграда, Крагуєваца та Нові-Саду, наполягала на оприлюдненні документів, що стосуються будівництва даху вокзалу. Однак їх вимоги досі залишаються без відповіді. 

Нагадаємо

У листопаді минулого року на залізничній станції в місті Нові-Сад обвалився дах, унаслідок чого загинули люди. На місці працювали десятки рятувальників та важка техніка.

Трагічний обвал даху на вокзалі в Сербії: щонайменше 8 загиблих01.11.24, 16:56 • 22017 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Новини Світу
aleksandr-vuchychАлександр Вучич
belhradБелград
serbiiaСербія

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