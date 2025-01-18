Протест у Сербії: студенти вимагають притягнути до відповідальності винних у трагедії на вокзалі
Київ • УНН
У Белграді десятки тисяч людей вийшли на протест через нерозслідувану трагедію на вокзалі в Нові-Саді. Студенти звинувачують владу в корупції та вимагають оприлюднення документів щодо будівництва даху, що обвалився.
У столиці Сербії відбувся протест, який зібрав десятки тисяч людей. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Учасники акції демонстрації зібралися перед будівлею сербського суспільного мовника RTS, де хвилиною мовчання вшанували жертв трагедії в Нові-Саді.
Організаторами протесту стали студенти Белградського університету. Вони висловили обурення через відсутність дій щодо розслідування обвалу даху залізничного вокзалу в Нові-Саді, який забрав життя 15 людей у листопаді минулого року.
Студенти також висунули звинувачення президенту Александру Вучичу та його правопопулістській партії SNS, звинувативши їх у корупції. Втім влада відкидає всі звинувачення.
Протягом кількох тижнів молодь із різних університетів країни, зокрема Белграда, Крагуєваца та Нові-Саду, наполягала на оприлюдненні документів, що стосуються будівництва даху вокзалу. Однак їх вимоги досі залишаються без відповіді.
Нагадаємо
У листопаді минулого року на залізничній станції в місті Нові-Сад обвалився дах, унаслідок чого загинули люди. На місці працювали десятки рятувальників та важка техніка.
Трагічний обвал даху на вокзалі в Сербії: щонайменше 8 загиблих01.11.24, 16:56 • 22017 переглядiв