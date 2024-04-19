Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Жители нескольких населенных пунктов Винницкой области проигнорировали собрание граждан, которое по замыслу организаторов должно было превратиться в несанкционированный митинг с антиукраинскими лозунгами, пишет УНН.

Сегодня утром в Винницкой области возле Краснопольского сельского совета должно было состояться собрание граждан. Формальной целью действа его организаторы заявляли необходимость пообщаться с сельским головой и депутатами по оптимизации бюджетных расходов, также предварительно озвучивалось требование созвать внеочередную сессию.

На самом же деле планировалось, что "народное возмущение" действиями местной власти постепенно перерастет в стихийный митинг с антиукраинскими лозунгами.

Люди настоящую цель действа поняли. Жители Краснополки собрание полностью проигнорировали. Пришло лишь несколько десятков жителей села Гранив, где на днях неожиданно и появилась так называемая "инициативная группа" по проведению собрания.

Поняв, что расшатать ситуацию и направить людей против украинской власти не удастся, организаторы быстро предложили поддержать предложения улучшения автобусного сообщения в громаде, строительства укрытия в детском саду и завершили собрание.

Контекст

УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах вчера писал, что пророссийские силы в Украине имели целью использовать это собрание для распространения нарративов кремля.

В комментарии нашему изданию председатель инициативной группы Андрей Грабовой не скрывал, что одним из активных организаторов потенциального пророссийского митинга был бывший сельский голова Гранива, фактический владелец местного сельскохозяйственного предприятия Виктор Боднюк.

Местные жители называют Боднюка местным всесильным феодалом, которому все сходит с рук.

Боднюк был фигурантом нескольких громких уголовных производств. В частности, подозревали в захвате имущества одного из местных сельскохозяйственных предприятий, уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и нанесении материального ущерба государству, избиении рыбаков на местном озере и жестоком убийстве двух собак.

Экс-глава Гранива поддерживает московский патриархат. Через ювелирную аферу B2B Jewelry связан с депутатом Винницкого областного совета Геннадием Мазуром.

По информации СМИ, Боднюк пользовался благосклонностью заместителя главы МВД времен Януковича Виктора Ратушняка, который регулярно получал свою долю средств из бизнеса экс-главы Гранива. Ратушняк подозревается в причастности к расстрелам на Майдане и скрывается от следствия.

Также, как утверждают жители Гранива, Боднюк регулярно общался с некой Светланой Сикорской. Эту женщину месяц назад задержали за то, что сдавала врагу позиции ПВО, передавала информацию о расположении военных аэродромов, объектов критической инфраструктуры, движение военных эшелонов и тому подобное.

Задержанная - жена экс-регионала, бывшего председателя Гайсинской РГА и районного совета Степана Сикорского.

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