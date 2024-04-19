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Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Киев  •  УНН

19 апреля 2024, 08:45  •  49354 просмотра

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Жители нескольких населенных пунктов Винницкой области проигнорировали собрание граждан, которое по замыслу организаторов должно было превратиться в несанкционированный митинг с антиукраинскими лозунгами.

Жители нескольких населенных пунктов Винницкой области проигнорировали собрание граждан, которое по замыслу организаторов должно было превратиться в несанкционированный митинг с антиукраинскими лозунгами, пишет УНН.

Сегодня утром в Винницкой области возле Краснопольского сельского совета должно было состояться собрание граждан. Формальной целью действа его организаторы заявляли необходимость пообщаться с сельским головой и депутатами по оптимизации бюджетных расходов, также предварительно озвучивалось требование созвать внеочередную сессию.

На самом же деле планировалось, что "народное возмущение" действиями местной власти постепенно перерастет в стихийный митинг с антиукраинскими лозунгами.

Люди настоящую цель действа поняли. Жители Краснополки собрание полностью проигнорировали. Пришло лишь несколько десятков жителей села Гранив, где на днях неожиданно и появилась так называемая "инициативная группа" по проведению собрания.

Поняв, что расшатать ситуацию и направить людей против украинской власти не удастся, организаторы быстро предложили поддержать предложения улучшения автобусного сообщения в громаде, строительства укрытия в детском саду и завершили собрание.

Контекст

УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах вчера писал, что пророссийские силы в Украине имели целью использовать это собрание для распространения нарративов кремля.

В комментарии нашему изданию председатель инициативной группы Андрей Грабовой не скрывал, что одним из активных организаторов потенциального пророссийского митинга был бывший сельский голова Гранива, фактический владелец местного сельскохозяйственного предприятия Виктор Боднюк.

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Местные жители называют Боднюка местным всесильным феодалом, которому все сходит с рук.

Боднюк был фигурантом нескольких громких уголовных производств. В частности, подозревали в захвате имущества одного из местных сельскохозяйственных предприятий, уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и нанесении материального ущерба государству, избиении рыбаков на местном озере и жестоком убийстве двух собак.

Экс-глава Гранива поддерживает московский патриархат. Через ювелирную аферу B2B Jewelry связан с депутатом Винницкого областного совета Геннадием Мазуром.

По информации СМИ, Боднюк пользовался благосклонностью заместителя главы МВД времен Януковича Виктора Ратушняка, который регулярно получал свою долю средств из бизнеса экс-главы Гранива. Ратушняк подозревается в причастности к расстрелам на Майдане и скрывается от следствия.

Также, как утверждают жители Гранива, Боднюк регулярно общался с некой Светланой Сикорской. Эту женщину месяц назад задержали за то, что сдавала врагу позиции ПВО, передавала информацию о расположении военных аэродромов, объектов критической инфраструктуры, движение военных эшелонов и тому подобное.

Задержанная - жена экс-регионала, бывшего председателя Гайсинской РГА и районного совета Степана Сикорского.

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Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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