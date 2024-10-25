Пророссийские надписи на тракторе: в Польше будут судить фермера с дочерью

В Польше в суд направили обвинительный акт в отношении фермера и его дочери, которые зимой вывесили на тракторе плакат с надписью: "Путин, разберись с Украиной и Брюсселем, и с нашим правительством" и флаг СССР. Об этом УНН сообщает со ссылкой на TVN24.

Прокуратура Гливице направила обвинительный акт по этому делу в суд. Кроме возвеличивания войны, прокурор также обвинил подсудимых в публичной пропаганде коммунистической идеологии и представлении ее символики - говорится в сообщении.

Обвиняемыми являются Петр и его дочь Агата, которые участвовали в протесте фермеров в Горжичках в феврале. Надпись на тракторе призывала Владимира Путина "навести порядок" с Украиной, Брюсселем и правительством. Рядом они установили флаг СССР.

По словам пресс-секретаря Гливицкой региональной прокуратуры Карины Спрус, изначально подозреваемые не признавали себя виновными в выдвинутых им обвинениях, указывая на намерение "привлечь внимание к текущим проблемам сельского хозяйства".

В конце концов, оба признали свою вину и подали заявления о добровольном исполнении согласованного с прокурором наказания. Дело будет рассматривать окружной суд г. Рыбник.

В Польше публичное подстрекательство или возвеличивание агрессивной войны наказывается лишением свободы на срок до 5 лет. Публичная пропаганда коммунизма или иной тоталитарной идеологии наказывается лишением свободы на срок до 3 лет.

Дополнение

В феврале по сети разлетелось фото с протестов польских фермеров в Водзиславском районе. На одной из фотографий снят трактор с флагом СССР с характерным серпом и молотом. А также плакат с призывом к российскому диктатору путину.

"Путин разберись с Украиной, и с Брюсселем, и с нашим правительством", - было написано на скандальном плакате.

Полиция совместно с прокуратурой задержали протестующего, который держал плакат с пророссийским лозунгом. Польские правоохранители возбудили в отношении него уголовное производство по части 1 статьи 256 уголовного кодекса Польши.

Впоследствии в Польше фермера обвинили в подстрекательстве к войне за пророссийские надписи на тракторе.