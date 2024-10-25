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Проросійські написи на тракторі: у Польщі судитимуть фермера з донькою

Київ • УНН

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У Польщі передали до суду справу фермера та його доньки за проросійські написи на тракторі та прапор СРСР. Обвинуваченим загрожує до 5 років ув'язнення за підбурювання до війни та пропаганду комунізму.

Проросійські написи на тракторі: у Польщі судитимуть фермера з донькою

У Польщі до суду направили обвинувальний акт щодо фермера та його доньки, які взимку вивісили на тракторі плакат з написом: "путін, розберися з Україною і Брюсселем, і з нашим урядом" та прапор СРСР. Про це УНН повідомляє з посиланням на TVN24.

Прокуратура Глівіце направила обвинувальний акт у цій справі до суду. Окрім звеличення війни, прокурор також звинуватив підсудних у публічній пропаганді комуністичної ідеології та представленні її символіки

- йдеться в повідомленні.

Обвинуваченими є Пьотр та його дочка Агата, які брали участь у протесті фермерів у Горжичках у лютому. Напис на тракторі закликав володимира путіна "навести порядок" з Україною, Брюсселем і урядом. Поруч вони встановили прапор СРСР.

За словами речниці Глівіцької регіональної прокуратури Каріни Спрус, спочатку підозрювані не визнавали себе винними у висунутих їм звинуваченнях, вказуючи на намір "привернути увагу до поточних проблем сільського господарства".

Зрештою, обидва визнали свою провину та подали заяви про добровільне виконання узгодженого з прокурором покарання. Справу розглядатиме окружний суд м. Рибник.

В Польщі публічне підбурювання або звеличення агресивної війни карається позбавленням волі на строк до 5 років. Публічна пропаганда комунізму чи іншої тоталітарної ідеології карається позбавленням волі на строк до 3 років.

Доповнення

В лютому мережею розлетілось фото із протестів польських фермерів у Водзіславському районі. На одній зі світлин знятий трактор із прапором СРСР з характерним серпом та молотом. А також плакат із закликом до російського диктатора путіну.

"Путін розберися з Україною, і з Брюсселем, і з нашим урядом", - було написано на скандальному плакаті.

Поліція спільно з прокуратурою затримали протестувальника, який тримав плакат проросійським гаслом. Польські правоохоронці порушили щодо нього кримінальне провадження за частиною 1 статті 256 кримінального кодексу Польщі. 

Згодом у Польщі фермера звинуватили у підбурюванні до війни за проросійські написи на тракторі.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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