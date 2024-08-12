Киев • УНН
СБУ заявляет, что российские спецслужбы могут инсценировать преступления против гражданских в Курской области, чтобы обвинить Украину. Это связано с невозможностью рф эффективно противодействовать наступлению ВСУ.
В ближайшее время российские спецслужбы могут прибегнуть к инсценировке преступлений, в частности, в отношении гражданского населения курской области, чтобы в дальнейшем обвинить в их совершении украинскую сторону. Такое заявление сделали в СБУ и подчеркнули - рф не может противодействовать ВСУ и распространяет фейки, передает УНН.
Детали
Служба безопасности Украины фиксирует попытки спецслужб рф использовать ситуацию в Курской области для безосновательных обвинений украинских защитников в совершении военных преступлений. Для этого российская сторона создает и распространяет различные фейки и информационные вбросы, которые не имеют ничего общего с реальностью.
Такие информационно-психологические спецоперации врага связаны, прежде всего, с невозможностью эффективно противодействовать наступательным действиям ВСУ.
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По данным СБУ, в ближайшее время российские спецслужбы могут прибегнуть к инсценировке преступлений, в частности, в отношении гражданского населения Курской области, чтобы в дальнейшем обвинить в их совершении украинскую сторону.
СБУ предупреждает, что такие попытки являются напрасными, и не будут влиять ни на наступательные действия ВСУ, ни на мнение международных партнеров нашего государства.
Ведь Силы обороны Украины доказали всему миру, что четко придерживаются правил и обычаев ведения войны. В частности, как по обращению с военнопленными рф, так и в отношении гражданского населения.
"Украинские воины неуклонно приближают Победу Украины. И никакие вражеские ИПСО не станут этому помехой", - резюмировали в СБУ.
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