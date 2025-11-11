$41.980.11
Прорыв трубопровода на Печерском спуске в Киеве: утечка воды локализована, продолжаются работы по ликвидации повреждения

Киев • УНН

 • 3060 просмотра

В Киеве на Печерском спуске локализована утечка воды. Аварийно-ремонтная бригада "Киевводоканала" продолжает ликвидацию повреждения трубопровода, один дом остается без водоснабжения.

Прорыв трубопровода на Печерском спуске в Киеве: утечка воды локализована, продолжаются работы по ликвидации повреждения

В Киеве на Печерском спуске локализована утечка воды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.

Подробности

Аварийно-ремонтная бригада "Киевводоканала" продолжает ликвидацию повреждения трубопровода. Специалисты вывезли размытый грунт, очистили вход в один из подъездов и продолжают чистить вход в другой подъезд.

Сейчас без водоснабжения временно остается один жилой дом на Печерском спуске, 10. Для жителей этого дома направлена автоцистерна с питьевой водой - в другие дома водоснабжение восстановлено.

В то же время на водопроводной сети диаметром 400 мм продолжается ликвидация повреждения, а на участке - работы по ликвидации последствий утечки. Для этого задействована спецтехника: экскаватор и самосвал.

Напомним

В понедельник, 10 октября, в Киеве на Печерском спуске поздно вечером произошел порыв трубопровода. Сообщается, что в результате аварии началось подтопление подвального этажа 9-этажного жилого дома.

Евгений Устименко

