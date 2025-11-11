Прорив трубопроводу на Печерському узвозі у Києві: витік води локалізовано, тривають роботи з ліквідації пошкодження
Київ • УНН
У Києві на Печерському узвозі локалізовано витік води. Аварійно-ремонтна бригада "Київводоканалу" продовжує ліквідацію пошкодження трубопроводу, один будинок залишається без водопостачання.
У Києві на Печерському узвозі локалізовано витік води. Про це повідомляє УНН з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.
Деталі
Аварійно-ремонтна бригада "Київводоканалу" продовжує ліквідацію пошкодження трубопроводу. Фахівці вивезли розмитий ґрунт, очистили вхід у один з під'їздів та продовжують чистити вхід у інший під'їзд.
Наразі без водопостачання тимчасово лишається один житловий будинок на Печерському узвозі, 10. Для мешканців цього будинку направлена автоцистерна з питною водою - в інші будинки водопостачання відновлене.
Водночас на водопровідній мережі діаметром 400 мм триває ліквідація пошкодження, а на ділянці - роботи з ліквідації наслідків витоку. Для цього задіяна спецтехніка: екскаватор і самоскид.
Нагадаємо
У понеділок, 10 жовтня, у Києві на Печерському узвозі пізно ввечері стався пориву трубопроводу. Повідомляється, що внаслідок аварії почалось підтоплення підвального поверху 9-ти поверхового житлового будинку.