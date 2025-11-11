$41.960.02
19:55
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Прорив трубопроводу на Печерському узвозі у Києві: витік води локалізовано, тривають роботи з ліквідації пошкодження

Київ

 4820 перегляди

У Києві на Печерському узвозі локалізовано витік води. Аварійно-ремонтна бригада "Київводоканалу" продовжує ліквідацію пошкодження трубопроводу, один будинок залишається без водопостачання.

У Києві на Печерському узвозі локалізовано витік води. Про це повідомляє УНН з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

Деталі

Аварійно-ремонтна бригада "Київводоканалу" продовжує ліквідацію пошкодження трубопроводу. Фахівці вивезли розмитий ґрунт, очистили вхід у один з під'їздів та продовжують чистити вхід у інший під'їзд.

Наразі без водопостачання тимчасово лишається один житловий будинок на Печерському узвозі, 10. Для мешканців цього будинку направлена автоцистерна з питною водою - в інші будинки водопостачання відновлене.

Водночас на водопровідній мережі діаметром 400 мм триває ліквідація пошкодження, а на ділянці - роботи з ліквідації наслідків витоку. Для цього задіяна спецтехніка: екскаватор і самоскид.

Нагадаємо

У понеділок, 10 жовтня, у Києві на Печерському узвозі пізно ввечері стався пориву трубопроводу. Повідомляється, що внаслідок аварії почалось підтоплення підвального поверху 9-ти поверхового житлового будинку.

Євген Устименко

