В Челябинской области в пятницу, 26 июля, из-за резкого поднятия уровня воды из-за продолжительных ливней прорвало дамбу на Киалимском водохранилище. Смыв дамбы произошел на участке 100 метров, общая длина сооружения составляет 500 метров, уточнили в МЧС региона, передает УНН.

Детали

Затоплено несколько километров автомобильной трассы Миас - Карабаш - Киштым, движение там перекрыто.

В Карабахском городском округе объявлен режим чрезвычайной ситуации. По данным оперативного штаба округа, в зоне подтопления оказались села Киолим, Мухаметово, Карасаево, Байдашево и Сактаево.

Их общая численность населения составляет около 200 человек. На публикуемых в социальных сетях видео местные жители спасаются от надвигающейся воды на чердаках и крышах своих домов. Спасательные службы организуют эвакуацию трех населенных пунктов, один из поселков полностью затоплен.

По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.

Всех жителей округа просят запастись пресной водой, быть готовыми к отключению электричества и собрать вещи и документы на случай возможной эвакуации.

Киалимское водохранилище было создано в 1979 году в месте впадения реки Индишта в реку Большой Киалим и является питьевым источником для города Карабаш, расположенного в восьми километрах от водоема.

У челябінській області рф прорвало дамбу: подекуди вода вже затопила будинки