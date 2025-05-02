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Пропала несколько недель назад: на Буковине нашли тело пропавшей 13-летней девочки в реке Прут

Киев • УНН

 • 1376 просмотра

В Черновицкой области нашли тело 13-летней девочки, которая пропала 11 апреля. Ее обнаружили с помощью дрона в реке Прут вблизи села Острица.

Пропала несколько недель назад: на Буковине нашли тело пропавшей 13-летней девочки в реке Прут

Спасатели обнаружили возле села Чагор Черновицкой области тело 13-летней девочки, которая пропала еще 11 апреля. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

Ребенка искали в течение нескольких недель как в самом селе, так и на окрестных территориях. Ее тело обнаружили с помощью дрона в реке Прут вблизи села Острица.

К поискам привлекли полицию, кинологов, водолазов и специалистов горной поисково-спасательной группы. Они прочесывали местность, берег реки и близлежащие водоемы.

Оперативно – спасательная группа надеялась на чудо, но этого не произошло, заявили в ГСЧС.

Призываем родителей быть бдительными и всегда внимательно следить за своими детьми. Будьте внимательны к каждой мелочи, ведь их безопасность - превыше всего

 - заявили спасатели.

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Евгений Устименко

Евгений Устименко

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Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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