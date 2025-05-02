Зникла кілька тижнів тому: на Буковині знайшли тіло зниклої 13-річної дівчинки у річці Прут

$41.590.12
47.080.09
ukenru
Компенсація за зруйноване або пошкоджене житло: хто має право, які документи потрібні та як отримати виплату
Ексклюзив
11:48 • 10893 перегляди

Компенсація за зруйноване або пошкоджене житло: хто має право, які документи потрібні та як отримати виплату

Ексклюзив
10:55 • 21367 перегляди

Контрабанда на ринку електроніки: експерт пояснив, чому ключова проблема - у логістиці

Ексклюзив
10:48 • 25089 перегляди

Коли земля більше не годує: що чекає державні агропідприємства після відчуження ресурсів

2 травня, 08:28 • 19165 перегляди

У ВР назвали дату ратифікації угоди України та США про копалини

2 травня, 05:30 • 31496 перегляди

ЄС готує 17-й пакет санкцій проти росії, путін є єдиною перешкодою миру - французький міністр

Ексклюзив
1 травня, 14:27 • 68904 перегляди

"Сірий" імпорт електроніки знищує легальний бізнес - адвокат про схеми на ринку

1 травня, 12:24 • 139391 перегляди

Арестович, Олешко і Бондаренко: Зеленський ввів у дію нові санкції РНБО

Ексклюзив
1 травня, 11:10 • 121249 перегляди

Інститут-двійник: як родина голови "Держзембанку" Ярославського перетворила держпідприємство у Вінниці на приватний бізнес

1 травня, 10:25 • 128915 перегляди

Охоплює 57 мінералів, у тому числі уран, літій і золото: з'явився текст угоди між Україною та США

Ексклюзив
1 травня, 08:40 • 127944 перегляди

Підписання угоди між США та Україною: політолог вказав на нюанси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+17°
1.9м/с
19%
752 мм
Популярнi новини

Трамп: США перемогли у Першій та Другій світових війнах

2 травня, 04:58 • 15256 перегляди

Топ помилок під час шопінгу: як уникнути зайвих витрат

2 травня, 06:22 • 33880 перегляди

У Монако затримано сина експрезидента АТ "Мотор Січ" Богуслаєва за підозрою у легалізації майна

2 травня, 07:22 • 10879 перегляди

Віцепрезидент США Венс не очікує завершення війни рф проти України найближчим часом

2 травня, 07:33 • 12721 перегляди

Вітер, грози, нічні заморозки та справжня спека вдень: цими вихідними очікується справжній метеоктейль

10:00 • 11974 перегляди
Публікації

Заяви є, а довіри немає. Чому бізнес не йде на конкурси АРМА, попри меморандуми Думи

14:35 • 876 перегляди

Сорти рослин від українських науковців отримують визнання в ЄС: нові можливості для аграрного експорту

14:18 • 4782 перегляди

Коли земля більше не годує: що чекає державні агропідприємства після відчуження ресурсів
Ексклюзив

10:48 • 25076 перегляди

Топ помилок під час шопінгу: як уникнути зайвих витрат

2 травня, 06:22 • 34000 перегляди

Травневий шашлик: 5 простих рецептів для ідеального відпочинку на природі

1 травня, 13:44 • 125381 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Стів Віткофф

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Запоріжжя

Сполучене Королівство

Крим

Реклама
УНН Lite

Випуск GTA VI перенесли на травень 2026 року

13:46 • 2764 перегляди

Джеремі Реннер розповів, що йому запропонували половину зарплати за другий сезон "Соколиного Ока"

12:04 • 6152 перегляди

Оззі Осборн посилено готується до концерту Back to the Beginning попри негаразди зі здоров’ям

1 травня, 19:32 • 28063 перегляди

"Ця дитина стирає мене з екрану": Кіт Гарінгтон згадав роботу у кадрі з Беллою Ремзі у "Грі престолів"

1 травня, 19:09 • 32219 перегляди

Гейлі Бібер з’явилася на світському заході у Нью-Йорку після скандалу у мережі щодо наслідування Селени Гомес

1 травня, 16:52 • 31309 перегляди
Актуальне

The Guardian

Фокс Ньюс

F-16 Fighting Falcon

Безпілотний літальний апарат

TikTok

Зникла кілька тижнів тому: на Буковині знайшли тіло зниклої 13-річної дівчинки у річці Прут

Київ • УНН

 • 2386 перегляди

У Чернівецькій області знайшли тіло 13-річної дівчинки, яка зникла 11 квітня. Її виявили за допомогою дрона у річці Прут поблизу села Остриця.

Зникла кілька тижнів тому: на Буковині знайшли тіло зниклої 13-річної дівчинки у річці Прут

Рятувальники знайшли біля села Чагор Чернівецької області тіло 13-річної дівчинки, яка зникла ще 11 квітня. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.

Деталі

Дитину шукали впродовж кількох тижнів як у самому селі, так і на навколишніх територіях. Її тіло знайшли за допомогою дрона у річці Прут поблизу села Остриця.

До пошуків залучили поліцію, кінологів, водолазів та фахівців гірської пошуково-рятувальної групи. Вони прочісували місцевість, берег річки та прилеглі водойми.

Оперативно – рятувальна група сподівалась на диво, але цього не сталось, заявили в ДСНС.

Закликаємо батьків бути пильними й завжди уважно стежити за своїми дітьми. Будьте уважні до кожної дрібниці, адже їхня безпека - понад усе

 - заявили рятувальники.

У Запоріжжі рятувальники витягли чоловіка з-під завалів після обстрілу, кількість поранених зросла02.05.25, 00:15 • 3728 переглядiв

Євген Устименко

Євген Устименко

СуспільствоКримінал та НППодії
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Україна
Brent
$61.26
Bitcoin
$96,774.60
S&P 500
$5,653.79
Tesla
$282.55
Газ TTF
$33.50
Золото
$3,257.85
Ethereum
$1,833.92