Зникла кілька тижнів тому: на Буковині знайшли тіло зниклої 13-річної дівчинки у річці Прут

Рятувальники знайшли біля села Чагор Чернівецької області тіло 13-річної дівчинки, яка зникла ще 11 квітня. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.

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Дитину шукали впродовж кількох тижнів як у самому селі, так і на навколишніх територіях. Її тіло знайшли за допомогою дрона у річці Прут поблизу села Остриця.

До пошуків залучили поліцію, кінологів, водолазів та фахівців гірської пошуково-рятувальної групи. Вони прочісували місцевість, берег річки та прилеглі водойми.

Оперативно – рятувальна група сподівалась на диво, але цього не сталось, заявили в ДСНС.

Закликаємо батьків бути пильними й завжди уважно стежити за своїми дітьми. Будьте уважні до кожної дрібниці, адже їхня безпека - понад усе - заявили рятувальники.

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