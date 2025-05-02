Зникла кілька тижнів тому: на Буковині знайшли тіло зниклої 13-річної дівчинки у річці Прут
Київ • УНН
У Чернівецькій області знайшли тіло 13-річної дівчинки, яка зникла 11 квітня. Її виявили за допомогою дрона у річці Прут поблизу села Остриця.
Рятувальники знайшли біля села Чагор Чернівецької області тіло 13-річної дівчинки, яка зникла ще 11 квітня. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
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Дитину шукали впродовж кількох тижнів як у самому селі, так і на навколишніх територіях. Її тіло знайшли за допомогою дрона у річці Прут поблизу села Остриця.
До пошуків залучили поліцію, кінологів, водолазів та фахівців гірської пошуково-рятувальної групи. Вони прочісували місцевість, берег річки та прилеглі водойми.
Оперативно – рятувальна група сподівалась на диво, але цього не сталось, заявили в ДСНС.
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