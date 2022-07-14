Пропагандисты рассказывают о якобы подготовке ВСУ к ударам по объектам на территории беларуси: ответ ГУР

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Киев • УНН

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КИЕВ. 14 июля. УНН. Публикации относительно якобы подготовки Вооруженных сил Украины к нанесению ударов по объектам на территории Республики беларусь не соответствуют действительности. Об этом говорится в заявлении службы связей с общественностью ГУР МО Украины, пишет УНН.

Детали

Как отмечают разведчики, в последнее время в российских и белорусских средствах массовой информации распространяются сообщения о якобы подготовке Вооруженных Сил Украины к нанесению ударов по объектам на территории Республики беларусь. Среди таких объектов, как одна из приоритетных целей, упоминается станция из состава системы предупреждения о ракетном нападении “Волга 1”.

Цитата

"Подобные сообщения являются составной частью системы информационно-психологических операций, проводимых российской федерацией с целью втягивания Республики беларусь в захватническую войну на территории Украины и сокрытия военных преступлений, которые совершили и продолжают совершать российские оккупанты на территории Украины. Соответственно, подобные сообщения абсолютно не соответствуют действительности, а Вооруженные Силы Украины продолжают защищать наше государство от оккупантов, неукоснительно соблюдая нормы международного права", - заявили в Управлении.

Дополнение

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины на этой неделе сообщили, что не исключают активизацию ведения разведки с целью уточнения позиций и характера деятельности украинских войск в приграничных с республикой беларусь районах.

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