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Пропагандисти розповідають про нібито підготовку ЗСУ до ударів по об’єктах на території білорусі: відповідь ГУР

Пропагандисти розповідають про нібито підготовку ЗСУ до ударів по об’єктах на території білорусі: відповідь ГУР

Київ • УНН

 • 191688 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. Публікації щодо нібито підготовки Збройних сил України до завдання ударів по об’єктах на території Республіки білорусь не відповідають дійсності. Про це йдеться в заяві служби зв’язків з громадськістю ГУР МО України, пише УНН.

Деталі

Як зазначають розвідники, протягом останнього часу у російських та білоруських засобах масової інформації поширюються повідомлення щодо нібито підготовки Збройних Сил України до завдання ударів по об’єктах на території Республіки Білорусь. Серед таких об’єктів, як одна з пріоритетних цілей, згадується станція зі складу системи попередження про ракетний напад “Волга 1”.

Цитата

"Подібні повідомлення є складовою частиною системи інформаційно-психологічних операцій, які проводяться російською федерацією з метою втягування Республіки Білорусь у загарбницьку війну на території України та приховування воєнних злочинів, що скоїли та продовжують скоювати російські окупанти на території України. Відповідно, подібні публікації абсолютно не відповідають дійсності, а Збройні Сили України продовжують захищати нашу державу від окупантів, неухильно дотримуючись норм міжнародного права", - заявили в Управлінні.

Доповнення

У Генеральному штабі Збройних сил України цього тижня повідомили, що не виключають активізацію ведення розвідки з метою уточнення позицій та характеру діяльності українських військ у прикордонних з республікою білорусь районах.

Українські Національні Новини

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