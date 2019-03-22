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Промпроизводство в Украине с начала года упало на 2,5%

Киев • УНН

 • 8240 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Производство промышленной продукции в Украине в январе-феврале сократилось на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в Государственной службе статистики Украины, передает УНН.

Промпроизводство в Украине с начала года упало на 2,5%

Как отметили в Госстате, в январе-феврале 2019 года по сравнению с январем-февралем 2018 года индекс промышленной продукции составил 97,5%, в том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров - 100,0%, перерабатывающей промышленности - 96 ,1%, поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха - 98,5%.

Кроме того, в Госстате добавили, что в феврале 2019 года по сравнению с январем 2019 года сезонно скорректированный индекс промышленной продукции составил 99,4%. В феврале текущего года против февраля 2018 индекс промышленной продукции, скорректированный на эффект календарных дней, составил 98,2%.

Напомним, в январе-июле 2018 года по сравнению с январем-июлем 2017 года промышленное производство выросло на 2,6%.

Украинские Национальные Новости

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