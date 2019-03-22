Промпроизводство в Украине с начала года упало на 2,5%
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Производство промышленной продукции в Украине в январе-феврале сократилось на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в Государственной службе статистики Украины, передает УНН.
Как отметили в Госстате, в январе-феврале 2019 года по сравнению с январем-февралем 2018 года индекс промышленной продукции составил 97,5%, в том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров - 100,0%, перерабатывающей промышленности - 96 ,1%, поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха - 98,5%.
Кроме того, в Госстате добавили, что в феврале 2019 года по сравнению с январем 2019 года сезонно скорректированный индекс промышленной продукции составил 99,4%. В феврале текущего года против февраля 2018 индекс промышленной продукции, скорректированный на эффект календарных дней, составил 98,2%.
Напомним, в январе-июле 2018 года по сравнению с январем-июлем 2017 года промышленное производство выросло на 2,6%.