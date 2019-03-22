Промвиробництво в Україні з початку року впало на 2,5%
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Виробництво промислової продукції в Україні в січні-лютому скоротилось на 2,5% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомили у Державній службі статистики України, передає УНН.
Як зазначили в Держстаті, у січні-лютому 2019 р. порівняно із січнем-лютим 2018 р. індекс промислової продукції склав 97,5%, у тому числі у добувній промисловості та розробленні кар’єрів – 100,0%, переробній промисловості – 96,1%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 98,5%.
Крім того, в Держстаті додали, що у лютому 2019 р. порівняно із січнем 2019 р. сезонно скоригований індекс промислової продукції становив 99,4%. У лютому поточного року проти лютого 2018 р. індекс промислової продукції, скоригований на ефект календарних днів, склав 98,2%.
Нагадаємо, у січні-липні 2018 року порівняно із січнем-липнем 2017 року промислове виробництво зросло на 2,6%.