Промоутерская компания Усика объявила проведение дебютного вечера бокса
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Вновь промоутерская компания знаменитого украинского боксера Александра Усика - "Usyk 17 Promotion", проведет свое дебютное мероприятие, передает УНН со ссылкой на страницу компании в Instagram.
Вечер бокса получил название “Big Boxing Night” и состоится 1 августа на отрытом воздухе.
В рамках вечера бокса пройдут следующие бои: Владислав Сиренко — Павел Кроленко, Александр Зайда — Константин Довбищенко, Андрей Великовский — Руслан щелевого, Петр Иванов — Роман Шкарупа.
Кроме того, на ринг выйдут: чемпион Европы Виктор Выхрист, Игорь Шевадзуцкий, Станислав Кутин, Дмитрий Безус, Зоравора Петросян и Даниэль Лапин.
Напомним, что Усик рассказал о своем наиболее проблематичный бой.