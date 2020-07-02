Усик назвав найбільш проблематичний бій в кар'єрі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Колишній абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі, український боксер Олександр Усик (17-0, 13 КО) розповів про непросту перемогу над латвійським боксером Майрісом Бріедісом в півфіналі Всесвітньої боксерської суперсерії, передає УНН з посиланням на "Klitschko-brothers.com".
За словами Усика, цей бій став одним з найважчих в його професійній кар’єрі.
“Підготовка до бою проти Бріедіса вийшла досить змащеною. Я пару раз хворів, були проблеми всередині табору. Це все накладалося, і ось вийшов такий Олександр Усик. Але на небесах не все просто так: завдяки цьому бою ми зробили висновок, яким я буду в фіналі. Фізичні кондиції у мене взагалі були чудові, незважаючи на те, що пару раз табір зупинявся через мою хворобу, а ось тактика дуже кульгала”, — зазначив Усик.
Як писав УНН, журнал “The Ring” не відніс Усика до десятки кращих у “хевівейті”.