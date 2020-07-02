Усик назвал наиболее проблематичный бой в карьере
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, украинский боксер Александр Усик (17-0, 13 КО) рассказал про непростую победу над латвийским боксером Майриом Бриедисом в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии, передает УНН со ссылкой на "Klitschko-brothers.com".
По словам Усика, этот бой стал одним из самых тяжелых в его профессиональной карьере.
“Подготовка к бою против Бриедиса получилась довольно смазанной. Я пару раз болел, были проблемы внутри лагеря. Это все накладывалось, и вот получился такой Александр Усик. Но на небесах не все просто так: благодаря этому бою мы сделали вывод, каким я буду в финале. Физические кондиции у меня вообще были замечательные, несмотря на то, что пару раз лагерь останавливался из-за моей болезни, а вот тактика очень хромала”, — отметил Усик.
Как писал УНН, журнал “The Ring” не отнес Усика в десятку лучших в “хэвивейта”.