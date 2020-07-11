Промоутерська компанія Усика оголосила проведення дебютного вечору боксу

Вечір боксу отримав назву “Big Boxing Night” та відбудеться 1 серпня на відритому повітрі.

У рамках вечора боксу пройдуть наступні бої: Владислав Сіренко — Павло Кроленко, Олександр Зайда — Костянтин Довбіщенко, Андрій Великовський — Руслан Щелев, Петро Іванов — Роман Шкарупа.

Крім того, на ринг вийдуть: чемпіон Європи Віктор Вихрист, Ігор Шевадзуцький, Станіслав Кутін, Дмитро Безус, Зоравор Петросян і Даніель Лапін.

Нагадаємо, що Усик розповів про свій найбільш проблематичний бій.