Промоутерська компанія Усика оголосила проведення дебютного вечору боксу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Новостворена промоутерська компанія знаменитого українського боксера Олександра Усика – "Usyk 17 Promotion", проведе свій дебютний захід, передає УНН з посиланням на сторінку компанії в Instagram.
Вечір боксу отримав назву “Big Boxing Night” та відбудеться 1 серпня на відритому повітрі.
У рамках вечора боксу пройдуть наступні бої: Владислав Сіренко — Павло Кроленко, Олександр Зайда — Костянтин Довбіщенко, Андрій Великовський — Руслан Щелев, Петро Іванов — Роман Шкарупа.
Крім того, на ринг вийдуть: чемпіон Європи Віктор Вихрист, Ігор Шевадзуцький, Станіслав Кутін, Дмитро Безус, Зоравор Петросян і Даніель Лапін.
Нагадаємо, що Усик розповів про свій найбільш проблематичний бій.