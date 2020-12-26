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Промоутер назвал возможных будущих соперников Ломаченко

Киев • УНН

 • 11084 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Промоутер Боб Арум прокомментировал информацию про возможных соперников бывшего чемпиона мира в легком весе украинца Василия Ломаченко, передает УНН со ссылкой на "IFL TV".

Промоутер назвал возможных будущих соперников Ломаченко

Арум заявил, что сначала в 2021 году он планирует обсудить с Ломаченко его перспективы после поражения от Лопеса.

“Сначала Ломаченко нужно восстановиться после операции на плече, и после этого мы поговорим, обсудим, что он хочет делать. Хочет остаться в 135 фунтах? Или, может, хочет опуститься в 130. Там будет победитель боя Вальдес — Барчельт. Есть Шакур Стивенсон. Или, если он останется в 135 фунтах, то можно выставить его против молодых ребят — Хейни или Джервонты”, — сообщил Арум.

Напомним, что Ломаченко опустился в рейтинге лучших боксеров после поражения от Теофимо Лопеса.

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