Промоутер назвав можливих майбутніх суперників Ломаченка

Арум заявив, що спочатку в 2021 році він планує обговорити з Ломаченко його перспективи після поразки від Лопеса.

“Спершу Ломаченко потрібно відновитися після операції на плечі, і після цього ми поговоримо, обговоримо, що він хоче робити. Хоче залишитися в 135 фунтах? Або, може, хоче опуститися в 130. Там буде переможець бою Вальдес — Барчельт. Є Шакур Стівенсон. Або, якщо він залишиться в 135 фунтах, то можна виставити його проти молодих хлопців — Хейні або Джервонти”, — повідомив Арум.

Нагадаємо, що Ломаченко опустився в рейтингу найкращих боксерів після поразки від Теофімо Лопеса.