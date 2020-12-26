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Промоутер назвав можливих майбутніх суперників Ломаченка

Київ • УНН

 • 11084 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Промоутер Боб Арум прокоментував інформацію стосовно можливих суперників колишнього чемпіона світу у легкій вазі українця Василя Ломаченка, передає УНН з посиланням на “IFL TV”.

Промоутер назвав можливих майбутніх суперників Ломаченка

Арум заявив, що спочатку в 2021 році він планує обговорити з Ломаченко його перспективи після поразки від Лопеса.

“Спершу Ломаченко потрібно відновитися після операції на плечі, і після цього ми поговоримо, обговоримо, що він хоче робити. Хоче залишитися в 135 фунтах? Або, може, хоче опуститися в 130. Там буде переможець бою Вальдес — Барчельт. Є Шакур Стівенсон. Або, якщо він залишиться в 135 фунтах, то можна виставити його проти молодих хлопців — Хейні або Джервонти”, — повідомив Арум.

Нагадаємо, що Ломаченко опустився в рейтингу найкращих боксерів після поразки від Теофімо Лопеса.

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