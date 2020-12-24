Провідні боксери України опустилися в топ-10 світового рейтингу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Українські боксери Василь Ломаченко та Олександр Усик втрималися в найкращій десятці престижного рейтингу топ-боксерів світу незалежно від вагової категорії за версією “ESPN”, передає УНН.
Ломаченко (14-2, 10 КО) і Усик (17-0, 13 КО) зайняли 7 і 8 місця відповідно. У попередньому рейтингу українці займали 6 і 7 місця.
Лідером генерації виявився напівсередньоваговик Теренс Кроуфорд, за ним йде Сауль Альварес із Мексики і Наоя Інуе.
Нагадаємо, що було названо двох найкращих боксерів року за версією “The Ring”.