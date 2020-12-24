Ведущие боксеры Украины опустились в топ-10 мирового рейтинга
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. Украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик удержались в лучшей десятке престижного рейтинга топ-боксеров мира независимо от весовой категории по версии “ESPN”, передает УНН.
Ломаченко (14-2, 10 КО) и Усик (17-0, 13 КО) заняли 7 и 8 места соответственно. В предыдущем рейтинге украинцы занимали 6 и 7 места.
Лидером генерации оказался полусредневес Теренс Кроуфорд, за ним идет Сауль Альварес из Мексики и Наоя Инуэ.
Напомним, что было названо двух лучших боксеров года по версии “The Ring”.