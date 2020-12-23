Названо двох найкращих боксерів року за версією “The Ring”
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Боксерський журнал “The Ring” визначив найкращих боксерів 2020 року, якими стали британець Тайсон Ф’юрі та американець Теофімо Лопес, повідомляє УНН з посиланням на “The Ring”.
Дане звання розділили два спортсмена — абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Лопес (16-0, 12 KO) і чемпіон світу в хевівейті Ф’юрі (30-0-1, 18 KO).
Американець зібрав всі пояси (WBA, WBC, WBO і IBF) після сенсаційної перемоги над Василем Ломаченком одноголосним рішенням суддів у жовтні. За бій Лопес заробив 1,5 млн доларів.
“Приголомшливо бути першим британським боксером в історії, який двічі став бійцем року за версією „The Ring“. Перемогти в 2015 і 2020 році — дуже престижно. Це святий „Грааль“ у боксі. Тепер я дворазовий чемпіон „The Ring“ і дворазовий боєць року”, — пишет Ф’юрі у власному Instagram.
Зауважимо, що непереможений “Циганський король” не виходив на ринг з лютого. В останньому бою Тайсон завоював чемпіонський пояс WBC, нокаутувавши Деонтея Вайлдера.