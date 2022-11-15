Пролет ракеты над одним из районов Киевщины: в полиции показали видео

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"Эта вражеская ракета пролетела именно над одним из районов Киевщины. Прошу всех оставаться в укрытиях. Угроза воздушной атаки оккупантов продолжается", - написал Небытов и добавил видео.

Впоследствии он сообщил и о сбивании вражеской ракеты.

"Сбивание вражеской ракеты в Киевской области. Спасибо силам ПВО за блестящую работу", - добавил Небытов.

Ранее

Председатель Киевской ОВ Алексей Кулеба сообщил, что в Киевской области работает ПВО, есть сбитые объекты.

В настоящее время известно, что в регионе вводятся экстренные отключения электричества.