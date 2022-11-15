Проліт ракети над одним з районів Київщини: у поліції показали відео

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"Ця ворожа ракета пролетіла саме над одним із районів Київщини. Прошу усіх залишатись в укриттях. Загроза повітряної атаки окупантів триває", - написав Нєбитов і додав відео.

Згодом він повідомив і про збиття ворожої ракети.

"Збиття ворожої ракети на Київщині. Дякуємо силам ППО за блискучу роботу", - додав Нєбитов.

Раніше

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що у Київській області працює ППО, є збиті об'єкти.

Наразі відомо, що в регіоні запроваджуються екстрені вимкнення електрики.