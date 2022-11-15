На Київщині спрацювала ППО - голова ОВА

Цитата

"Київщина! В області працює ППО. Є інформація про збиті об’єкти", - повідомив Кулеба.

Він закликав не фотографувати та не знімати місця прильотів.

"Перебувайте в укриттях!" - наголосив посадовець.

Нагадаємо

На столичному Печерську під час ворожої ракетної атаки на Київ є влучання, попередньо, у два житлових будинки, є збиті ракети.