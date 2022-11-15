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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 54551 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 70997 перегляди

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На Київщині спрацювала ППО - голова ОВА

На Київщині спрацювала ППО - голова ОВА

Київ • УНН

 • 243008 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. У Київській області працює ППО, є збиті об'єкти, повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба у Телеграм, пише УНН.

Цитата

"Київщина! В області працює ППО. Є інформація про збиті об’єкти", - повідомив Кулеба.

Він закликав не фотографувати та не знімати місця прильотів.

"Перебувайте в укриттях!" - наголосив посадовець.

Нагадаємо

На столичному Печерську під час ворожої ракетної атаки на Київ є влучання, попередньо, у два житлових будинки, є збиті ракети.

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