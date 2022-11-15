На Київщині спрацювала ППО - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. У Київській області працює ППО, є збиті об'єкти, повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба у Телеграм, пише УНН.
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"Київщина! В області працює ППО. Є інформація про збиті об’єкти", - повідомив Кулеба.
Він закликав не фотографувати та не знімати місця прильотів.
"Перебувайте в укриттях!" - наголосив посадовець.
Нагадаємо
На столичному Печерську під час ворожої ракетної атаки на Київ є влучання, попередньо, у два житлових будинки, є збиті ракети.