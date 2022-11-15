В Киевской области сработала ПВО - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Киевской области работает ПВО, есть сбитые объекты, сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в Телеграм, пишет УНН.
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"Киевская область! В области работает ПВО. Есть информация о сбитых объектах", - сообщил Кулеба.
Он призвал не фотографировать и не снимать места прилетов.
"Находитесь в укрытиях!" - подчеркнул чиновник.
Напомним
На столичном Печерске во время вражеской ракетной атаки на Киев есть попадания, предварительно, в два жилых дома, есть сбитые ракеты.