В Киевской области сработала ПВО - глава ОВА

Цитата

"Киевская область! В области работает ПВО. Есть информация о сбитых объектах", - сообщил Кулеба.

Он призвал не фотографировать и не снимать места прилетов.

"Находитесь в укрытиях!" - подчеркнул чиновник.

Напомним

На столичном Печерске во время вражеской ракетной атаки на Киев есть попадания, предварительно, в два жилых дома, есть сбитые ракеты.