Прокуроры начали подготовку материалов дела Саакашвили в суд
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. После задержания бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили, прокуроры начали подготовку материалов в суд. Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко, передает УНН.
"После задержания М.Саакашвили прокуроры начали подготовку материалов в суд. Сторона обвинения будет просить мера пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета (задержанному инкриминують ч.2 ст.256) ", - написал Лысенко.
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По словам спикера, после подготовки всех необходимых материалов их будепередано прокурорами в суд, который определит время и дату заседания для избрания меры пресечения.
Напомним, в ГПУ еще не определились, когда будут выбирать меру пресечения Саакашвили. После задержания бывшего губернатора Одесской области Саакашвили повезли на допрос .