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Прокурори розпочали підготовку матеріалів справи Саакашвілі до суду

Прокурори розпочали підготовку матеріалів справи Саакашвілі до суду

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Після затримання колишнього президента Грузії та екс-глави Одеської ОДА Михеіла Саакашвілі, прокурори розпочали підготовку матеріалів до суду. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив речник Генпрокуратури України Андрій Лисенко, передає УНН.

“Після затримання М.Саакашвілі прокурори розпочали підготовку матеріалів до суду. Сторона обвинувачення проситиме запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із носінням електронного браслету (затриманому інкрімінують ч.2 ст.256)”, — написав Лисенко.

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За словами речника, після підготовки усіх необхідних матеріалів їх будепередано прокурорами в суд, який визначить час і дату засідання для обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, у ГПУ ще не визначились, коли обиратимуть запобіжний захід Саакашвілі. Після затримання колишнього губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі повезли на допит.

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